“Esta época vai acabar bem”

O presidente do Benfica disse esta terça-feira estar convicto de que a “época vai acabar bem”, apesar da fase menos boa da equipa, após um percurso que, lembrou, ser “brilhante” nos últimos nove meses e meio.

“Nada disto pode abalar o que foi feito durante nove meses e meio, estou certo, convicto, mais do que consciente, daquilo que temos no balneário, dos jogadores que temos, do treinador que temos e a época vai acabar bem”, sublinhou Rui Costa.

O dirigente comentou o momento da equipa à partida para Itália, onde o Benfica defronta na quarta-feira o Inter de Milão, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no qual tenta virar uma desvantagem de 2-0.

Os “encarnados” atravessam o pior momento da temporada, ao sofrerem três derrotas consecutivas: com o FC Porto em casa (2-1) e Desportivo Chaves fora (1-0), para a I Liga, e com o Inter, para a Champions.

“Vamos viajar pela primeira vez nesta competição com um resultado negativo, mas de todo atirar a toalha ao chão, vamos lutar até ao último segundo, é a nossa obrigação, é isso que vamos fazer, lutar por esta eliminatória que não está fechada ainda”, disse também o responsável benfiquista.

O presidente “encarnado” assegurou que ninguém “desiste” da eliminatória e fez questão de sublinhar o percurso das “águias”: “são 13 jogos, com 10 vitórias, dois empates com o Paris Saint-Germain e uma derrota agora contra o Inter”.

Ainda em relação ao campeonato, que continua a liderar, mas agora com apenas quatro pontos de vantagem para o segundo classificado, Rui Costa disse acreditar que a união entre público e equipa permitirá um final feliz.

“Todos juntos, todos unidos, porque foi assim que chegámos até aqui, nesta simbiose entre público e equipa, é com este espírito que vamos chegar ao 38, com toda a certeza”, frisou.

O responsável revelou que o Benfica fez uma participação ao Conselho de Disciplina, lembrando que o clube foi alvo de processos por notícias saídas nos jornais e que foi o que se viu na semana passada com outros, naquilo a que chamou de “barulho externo”.

“Sabemos o que essa pressão originou, não deveríamos ser nós a fazer uma participação do que se passou, atendendo aos precedentes que o CD tem com o Benfica. Fizemo-lo e vamos esperar as consequências disso, que não seja esse barulho externo que seja o condicionante deste campeonato, que lideramos desde a primeira [jornada] até agora”, disse.