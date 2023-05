Esta empresa portuguesa é a melhor do mundo

A Balanças Marques foi eleita a melhor a nível mundial nos prémios “Weighing Review Awards 2023”, repetindo o feito já alcançado em 2019 e 2021. Alguns dos seus produtos também venceram as categorias em que estavam nomeados.

A Balanças Marques alcançou o 1º lugar entre os fabricantes de equipamentos de pesagem nos “Weighing Review Awards”. A empresa bracarense regressou ao topo mundial da indústria da pesagem, onde já tinha estado em 2019 e em 2021.

Alguns dos seus produtos também foram eleitos os melhores do mundo nas suas categorias. Assim, a balança BM5 ARM foi eleita pela quinta vez a melhor Balança Comercial, a báscula de pesar camiões PCM M1500e conquistou pela oitava vez a categoria de melhor Báscula de Pesar Camiões e o ETPOS foi escolhido como o melhor do mundo nas soluções informáticas para pesagem pela quarta vez.

A Administração da empresa do Grupo José Pimenta Marques não esconde o seu orgulho e enorme satisfação pelo contínuo reconhecimento internacional pelo trabalho realizado e pela qualidade dos seus produtos. A administração aproveita para distribuir todo o mérito pelos colaboradores e empresas do Grupo José Pimenta Marques e agradecer o contributo dos clientes, parceiros, fornecedores e amigos, bem como de todos que com o seu voto permitiram a obtenção destes resultados.

Além de ser líder nacional no fabrico e exportação na área da pesagem, a Balanças Marques é também reconhecida pela sua política de benefícios.

Entre as várias regalias para os seus colaboradores destacam-se a distribuição de dividendos; a atribuição de um prémio de natalidade de 500 euros; dispensa no dia de aniversário; entrega de kits escolares para os filhos; aulas de ginástica; disponibilização diária de água e fruta nos espaços de lazer; formação; descontos e condições especiais em produtos e serviços das próprias empresas e de outras com quem foram estabelecidos protocolos; realização de diversos eventos ao longo do ano e disponibilização de um plafond para os próprios funcionários organizarem atividades.