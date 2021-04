Está em Lisboa? Aqui fica uma ideia para desconfinar

O responsável pelo ataque de sexta-feira no Capitólio, que provocou a morte de um polícia, já foi identificado pelos agentes norte-americanos. Trata-se de Noah Green, um jovem de 25 anos natural do Indiana. Através do que publicava nas redes sociais, pensa-se que Green, que foi morto na sequência do ataque, era um admirador do líder do Movimento do Islão, um movimento nacionalista negro. Green acusava o Governo norte-americano de ser responsável pelo seu “terrível sofrimento”.