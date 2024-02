Esta é a seleção portuguesa para a Berlinale

O Festival Internacional de Cinema de Berlim – Berlinale 2024 – um dos mais representativos festivais de cinema europeus a par de Veneza (Itália) e Cannes (França), decorre entre os dias 15 a 25 de fevereiro.

Do programa desta 74ª edição da Berlinale constam quatro filmes com produção e coprodução portuguesa, em diferentes secções do festival, três “talentos” nacionais, e uma séria coproduzida pela RTP, protagonizada por Margarida Vila-Nova e Afonso Pimentel.

Acresce ainda a presença de uma comitiva composta por produtoras e distribuidoras de cinema portuguesas que irá participar no Mercado Europeu do Filme da Berlinale.

Fique a conhecer em mais detalhe a participação portuguesa na Berlinale 2024, com respetiva indicação de datas, horários e salas de espetáculo, sendo que a venda de bilhetes ao grande público já está a decorrer.

Berlinale Competition

“L’Empire” de Bruno Dumont

com Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Camille Cottin, Fabrice Luchini, Brandon Vlieghe

França / Itália / Alemanha / Bélgica / Portugal (2024)

Dom 18.02 – Berlinale Palast – 22h00 – estreia mundial

Seg 19.02 – Verti Music Hall – 10h00

– HKW 1 – Miriam Makeba Auditorium – 21h45

Qua 21.02 – Haus der Berliner Festspiele – 21h30

Dom 25.02 – Verti Music Hall – 12h30

Mais informações e bilheteira online aqui.

Berlinale Encounters

“Mãos no fogo” de Margarida Gil

com Carolina Campanela, Marcello Urgeghe, Adelaida Teixeira, Rita Durão, Ricardo Aibéo

Portugal (2024)

Qui 22.02 – Akademie der Künste – 16h30 – estreia mundial

Sex 23.02 – Cubix 8 – 12h45

Sáb 24.02 – International – 19h00

Dom 25.02 – Cubix 7– 13h00

Mais informações e bilheteira online aqui.

Berlinale Forum

“Resonance Spiral” de Filipa César e Marinho de Pina

com Bedan na Onça, Bidan Quelenque, Cristina Mendes, Mû Mbana, Nsai Ndiba

Portugal / Guiné-Bissau / Alemanha (2024)

Seg 19.02 – HKW 2 – Safi Faye Saal – 12h30 – estreia mundial

Qua 21.02 – Kino Arsenal 1 – 13h00

Qui 22.02 – Kino Betonhalle@Silent Green – 21h00

Sáb 24.02 – Arsenal 1 – 18h45

Mais informações e bilheteira online aqui.

“As noites ainda cheiram a pólvora” de Inadelso Cossa

com Inadelso Cossa, Maria Estevão, Moises Langa, Macuacua, Zalina

Moçambique / Alemanha / França / Portugal / Países Baixo / Noruega (2024)

Sáb 17.02 – Arsenal 1 – 19h00 – estreia mundial

Seg 19.02 – Arsenal 1 – 10h00

Ter 20.02 – Kino Betonhalle@Silent Green – 18h15

Sex 23.02 – Delphi Filmpalast – 15h00

Mais informações e bilheteira online aqui.

Berlinale Talents

Cátia Rodrigues, crítica de cinema e jornalista

Rafael Morais, ator e realizador

Bruno Barreto, realizador e argumentista

Berlinale Series Market 2024

“Matilha” de Edgar Medina

Portugal (2024)

com Margarida Vila-Nova, Afonso Pimentel

Coprodução: RTP e Amazon Prime Video

Mais informações aqui.