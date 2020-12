Esta é a oportunidade de publicar o seu primeiro livro

Estão aberturas as candidaturas à 6.ª edição do Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa até ao dia 31 de janeiro de 2021.

O Prémio Literário UCCLA tem como objetivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela, conto e crónica) e da Poesia, em língua portuguesa, por novos talentos de escritores. Ao concurso só pode concorrer quem nunca editou uma obra literária e poderá enviar uma única obra a concurso.

Este prémio, criado em 2015 com o Movimento 800 Anos da Língua Portuguesa, conta com a parceria da editora A Guerra e Paz – que passará a responsabilizar-se pela edição da obra premiada – e da Câmara Municipal de Lisboa – no âmbito do Festival Literário de Lisboa – 5L.

A participação na presente edição deverá ser feita até às 24h00 do dia 31/01/2021, por correio eletrónico para o endereço premioliterario@uccla.pt nos termos previstos neste regulamento.