Esta é a “Hora di Bai”

Lisboa viu nascer Fogo Fogo, projeto que regularmente faz explodir, com incontrolável energia, a pista de dança da Casa Independente, celebrando as influências e tradições de raiz lusófona, nomeadamente, com origem na cultura musical cabo-verdiana.

O projeto reúne Francisco Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), Edu Mundo (bateria), Danilo Lopes e David Pessoa (vozes/guitarra) e representa a força experiente e energética que estes músicos apresentam em palco.

E se os ritmos fortes e marcantes de Fogo Fogo já animavam os palcos por onde passaram com o funaná como denominador comum, este novo single não é exceção.

Em Hora di Bai, os Fogo Fogo cantam a história da correspondência entre o protagonista e a sua família num momento de distanciamento causado pela realização de um sonho maior. Este protagonista, romântico e sonhador, decide lutar para viajar pelo mundo através da sua música com uma “nova família” – uma banda de funaná. Um tema que aborda a amizade indestrutível, sonhos e saudades, produzido pelo “mágico brasileiro” Alexandre Kassin e misturado pelo Mestre do Dub Victor Rice.

Hora di Bai traz-nos também o calor de volta e relembra-nos que a vida é ainda mais alegre com um (com)passo de dança, especialmente quando nos deixamos levar pelos caminhos quentes que esta música nos convida a seguir.

Nástio Mosquito, poeta e músico angolano ajuda-nos a perceber melhor, escrevendo:

“Quem mandou lhes nascer? Oiço Fogo-Fogo e não me lembro de diversidade. Oiço Fogo-Fogo e não penso em multiculturalismo. Oiço Fogo-Fogo e sinto que eles me pertencem. Presenciar Fogo-Fogo alimenta partes em nós que se revelam famintas de troca humana. É suor-perfume que nos lembra que ter vontade por vezes basta!”

E há vontade. E está na hora. Na hora de ir! Ao som de… “Hora di Bai”.