Esta é a foto do ano para a World Press Photo

A fotógrafa canadiana Amber Bracken venceu o prémio de Fotografia do Ano da World Press Photo, com uma imagem que, pela primeira vez na história do concurso, não inclui qualquer figura humana.

De acordo com informação disponível no site da World Press Photo, “Escola Residencial Kamloops”, de Amber Bracken para o jornal norte-americano The New York Times, venceu o prémio de Foto do Ano.

“Pela primeira vez na história de 67 anos da World Press Photo, a Foto do Ano é uma fotografia onde não aparecem pessoas”, destaca aquela instituição.

Além da Foto do Ano, foram também anunciados os vencedores das categorias de Reportagem do Ano – “Salvando florestas com fogo”, do australiano Matthew Abbott, para a National Geographic -, e Projeto de Longo Prazo – “Distopia Amazónica”, do brasileiro Lalo de Almeida para o jornal Folha de São Paulo, e “O sangue é uma semente”, da equatoriana Isadora Romero.