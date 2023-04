Esta é a caminhada mais longa do mundo

Estendendo-se por 22.387 quilómetros da Cidade do Cabo, na África do Sul, até Magadan (na foto), na Rússia, esta rota pode ser a caminhada mais longa do mundo e certamente parece cansativa.

Um internauta desenhou este trajeto no Google Maps em 2019 e garante que é a maior distância a pé possível. Ou seja, não exige voos, barcos ou outras travessias de aquáticas: apenas estradas e pontes.

A rota leva o corajoso viajante pela África, passando pelo Canal de Suez, Turquia, Ásia Central e pela Sibéria até Magadan.

A viagem levaria 4.492 horas para ser percorrida, ou seja, 187 dias. No entanto, isso pressupõe andar sem parar. Se considerarmos um ritmo de caminhada de 8 horas por dia (sem dias de descanso), a viagem levaria nada mais nada menos do que 562 dias.