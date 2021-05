Esta é a armada lusa que vai estar no Euro2020

O médio Pedro Gonçalves, melhor marcador da I Liga portuguesa e campeão ao serviço do Sporting, é a novidade na lista dos 26 convocados de Portugal para o Euro2020. O internacional sub-21 em oito ocasiões, nascido em 28 de junho de 1998 (22 anos), fechou na quarta-feira o campeonato luso com 23 golos, depois de um ‘hat-trick’ ao Marítimo (5-1), e foi agora chamado pela primeira vez à seleção ‘AA’.

O avançado Gonçalo Guedes, jogador do Valência que marcou o golo de Portugal na final da Liga das Nações de 2019 (1-0 aos Países Baixos), é também uma ‘cara nova’ em relação à última lista, para os primeiros três jogos de qualificação para o Mundial2022.

Dessa derradeira convocatória, de 25 jogadores, também estão de regresso Nélson Semedo (Wolverhampton) e William Carvalho (Betis), em desfavor de Cédric (Arsenal) e Domingos Duarte (Granada), sendo que também fica de fora o avançado Pedro Neto (Wolverhampton) que se lesionou com gravidade.

A lista lusa é liderada por Cristiano Ronaldo, que vai cumprir a sua nona fase final, entre Europeus (2004, 2008, 2012 e 2016) e Mundiais (2006, 2010, 2014 e 2018), às quais acrescenta a Taça das Confederações (2017) e a Liga das Nações (2019).

Nos eleitos, constam também os guarda-redes Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva, os laterais João Cancelo, Raphaël Guerreiro e Nuno Mendes e os centrais Pepe, Rúben Dias e José Fonte.

Para o meio-campo, Fernando Santos ainda escolheu João Moutinho, Danilo, Rúben Neves, Palhinha, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes e, para o ataque, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix, André Silva e Rafa são as outras opções.

De fora, ficaram nomes que foram importantes para Portugal em anos recentes, nomeadamente João Mário, Nani ou Ricardo Quaresma e o ‘herói’ Éder, o autor do golo mais importante de Portugal, o que valeu em 2016 a conquista do campeonato da Europa, na final com a França.

A fase final do Euro2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, e Portugal integra o Grupo F, defrontando sucessivamente Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).