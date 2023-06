Está aberta a caça à próxima Miss Portuguesa

O concurso Miss Portuguesa 2023 está a decorrer e as inscrições são aceites até ao final do mês de junho. Para além do título, a vencedora poderá ainda ter a oportunidade de representar Portugal nos concursos internacionais.

“A Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-montes (CIM-TTM) convida todas as jovens das Terras Trás os Montes a participarem no concurso Miss Portuguesa e a unirem-se a esta iniciativa de promoção da região e do seu desenvolvimento local”, refere em comunicado.

No âmbito desta parceria, todas as jovens residentes nos concelhos de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais estão isentas do pagamento do valor da inscrição.

A edição deste ano vai decorrer na primeira quinzena de setembro e serão selecionadas 21 finalistas em Portugal Continental e Regiões Autónomas, assim como, nas Comunidades Portuguesas de Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América.