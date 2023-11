Está a decorrer o festival de cinema feito por mulheres

A 10ª edição do Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival decorre entre 9 de 16 de novembro, no GOETHE e conta, pela primeira vez, com uma mostra de filmes inspirada pelo festival Films Femmes Méditerranée, de Marselha.

A organização dos festival explica que “gosta de pensar no Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival como um festival de intervenção, em que acreditam que os festivais podem impulsionar a potência do cinema para abrir janelas sobre o mundo e serem factores de mudança social”.

Ao longo destes anos, apresentaram 377 filmes (ficção, documentário, animação e cinema experimental) de 403 realizadoras, oferecendo a cerca de 25 mil espectadores – entre os quais mais de dez mil alunos de todos os graus de ensino – a possibilidade de ver obras que muito dificilmente entram nos circuitos comerciais. Para além de terem organizado dezenas de debates, exposições, workshops, masterclasses e cursos para crianças, público em geral e professores.

“Algumas das obras programadas abordam a presença das mulheres na esfera pública, em dimensões tão diversas como o activismo feminista cigano ou a radicalização religiosa; outras focam temas como os desafios da memória, a identidade de género e os laços familiares; outras ainda, questões do quotidiano, como o acesso à habitação ou o cuidado de crianças e idosos”, refere a organização do evento.

Sabe-se ainda que este ano, o festival tem como novidade “um programa de indústria, com um curso de escrita para cinema, uma masterclass e um debate sobre programação cinematográfica no feminino”.