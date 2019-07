Está a chegar o Super Bock Super Rock 2019

Faltam três dias para a melhor música invadir a Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, Sesimbra! Lana Del Rey, Phoenix, Migos, Janelle Monae, The 1975, The Blinders, Cat Power, Christine and the Queens, shame, Capitão Fausto e ProfJam, são apenas alguns dos destaques de um cartaz que promete alguns dos melhores concertos e momentos mais memoráveis da temporada.

Para que seja possível planear atempadamente o roteiro dos concertos a não perder nos quatro palcos do 25º Super Bock Super Rock, os horários já estão disponíveis para download e consulta em www.superbocksuperrock.pt, e na App Super Bock Super Rock disponível para iPhone e Android.

17 de julho, Warm-up SBSR (passe 3 dias)

Curadoria Discotexas com Moullinex (DJ set), Xinobi (DJ set), DJ Vibe (DJ set);

Da Chick (live); MEERA (live); Oma Nata (live)

18 de julho

Palco Super Bock – Lana Del Rey, The 1975, Jungle, Cat Power

Palco EDP – Metronomy, Branko, Dino D’Santiago,Marlon Williams,Glockenwise

Palco Somersby – SebastiAn,Roosevelt, Conan Osiris

Palco LG by Rádio SBSR – Sallim, Madrepaz, Grandfather’s House

19 de julho

Palco Super Bock – Phoenix,Kaytranada, Christine and the Queens, shame

Palco EDP – Charlotte Gainsbourg, Capitão Fausto, Calexico and Iron & Wine, FKJ, Conjunto Corona

Palco Somersby – Dâm-Funk, Ezra Collective, Roméo Elvis

Palco LG by Rádio SBSR – Galgo, FUGLY, The Twist Connection

20 de julho

Palco Super Bock – Migos, Janelle Monáe,Disclosure DJ Set,Profjam

Palco EDP – Gorgon City, Masego, Superorganism, Rubel,The Blinders

Palco Somersby – Booka Shade, Mike El Nite, BaianaSystem

Palco LG by SBSR – Estraca, TNT, Pedro Mafama

Locais de Venda

Blueticket, Call Center informações e reservas 1820 (24 horas), ABEP, Bilheteiras da Altice Arena, rede Pagaqui, FNAC e em bilheteira.fnac.pt, Worten, Phone House, ACP, El Corte Inglês, Turismo de Lisboa, Festicket.