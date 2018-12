Está a chegar o novo Toyota RAV4

O novo Toyota RAV4 está a chegar à Europa e esta nova geração é mesmo nova: na sua base encontramos a TNGA, ou Toyota New Global Architecture, estreada no último Prius, e preparada para receber a sua mais recente geração de motores.

O recurso à TNGA permitiu que no novo RAV4 a distância entre eixos crescesse três centímetros, face ao modelo ainda em comercialização, ao mesmo tempo que perde no comprimento total, ainda que apenas meio centímetro. Um ligeiro aumento na largura e diminuição na altura deverá garantir melhores proporções gerais, e com o novo estilo, uma imagem mais imponente e até máscula.

De resto e no que concerne a cores, referência para a novidade do cliente poder optar por uma pintura bicolor. Solução, aliás, que é uma moda entre os SUV e crossovers.

Quanto às aptidões fora da estrada, registam-se melhoramentos, graças a vãos dianteiro e traseiro mais curtos, a juntar a um novo sistema de tração integral capaz de não só desviar até 50% da potência para as rodas traseiras, como dividir o binário ente as rodas do lado esquerdo e direito. Sendo que este sistema permite ainda o desligar total do eixo traseiro, como forma de garantir uma maior eficiência.

Igualmente previsto, para a versão híbrida, está um sistema de tração específico, denominado AWD i-Hybrid, o qual garante até 30% mais de binário para o eixo traseiro (comparando com o atual), no qual surge acoplado um motor elétrico traseiro.

Passando ao interior do habitáculo, o novo Toyota RAV4 aposta num aspeto mais minimalista, com o ecrã tátil de 7” em destaque, parte do novo sistema de info-entretenimento Toyota Entune 3.0 com Apple CarPlay e Amazon Alexa.

No entanto, verdadeiramente novo, neste capítulo, é o chamado Lane Tracing Assist, um sistema de condução semi-autónoma que, segundo anuncia a Toyota, “alivia o fardo do condutor e garante uma condução segura, especialmente, em situações de tráfego congestionado e viagens longas em auto-estrada”. Além do Road Sign Assist, que, não só lê, como alerta, o condutor, para certos sinais de trânsito que vai encontrando ao longo da viagem.

