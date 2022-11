Essencializa-te: refletir e melhorar a sua vida em português no Luxemburgo

Essencializa-te, como o nome indica, é um evento sobre conectar-se com a essência que a vida nos proporciona. O Essencializa-te, que tem lugar dia 19 de novembro na sala Hall’O de Differdange, é sobre a conexão e partilha de ferramentas e experiências de vida que leva as pessoas ao nível seguinte.

O Essencializa-te é destinado a todos aqueles que estão empenhados, ou apenas disponíveis, em mudar as suas vidas e em maximizar os seus resultados, visando a sua realização pessoal e profissional. Através deste evento, conseguirá mudar o rumo da sua vida e dar-lhe o sentido que tanto almeja, aproveitando ao máximo a troca de experiências e muitas aprendizagens que o evento oferece.

Na primeira edição do evento, vários temas vão ser abordados.

Saúde e bem-estar

Saúde e bem-estar são fatores fundamentais para a qualidade de vida de um indivíduo. Para ter saúde, é necessário estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Por isso, falar sobre saúde e bem-estar nunca foi tão necessário!

Desenvolvimento pessoal

O desenvolvimento pessoal é uma área do conhecimento que visa melhorar a qualidade de vida e desenvolver as habilidades pessoais de cada indivíduo, é através desta área que trabalhamos a construção do conhecimento humano e a realização de sonhos e aspirações, tanto na vida pessoal como na carreira.

Coaching

Já o processo de coaching estimula mudanças importantes e significativas em qualquer ser humano, com resultados satisfatórios alcançados em pouco tempo. Ao passar pelo coaching, é possível ver com clareza pontos peculiares do seu comportamento, ter estímulos na autoconfiança e vencer barreiras para atingir as suas metas.

Liderança

Mais do que orientar pessoas e coordenar processos, um bom líder motiva e incentiva a sua equipa. Ele é responsável, também, pelo suporte necessário ao desenvolvimento de cada membro da sua equipa. Ser um líder é fazer toda a equipe crescer e obter sempre os melhores resultados. Para desenvolver isso, vamos falar também sobre liderança!

Negócio

Nos dias de hoje, empreendorismo pode ser muito fácil mas ao mesmo tempo muito desafiador. Incluímos esse tema para te mostrar que empreender de forma sustentável nunca foi tão importante como nos dias de hoje.

Solidariedade

Se uma sociedade se organizar ao redor da solidariedade haverá menos desigualdades sociais, todos se sentirão mais próximos uns dos outros. A solidariedade é capaz de transformar a nossa sociedade, seja praticando atos de bondade e empatia, doando tempo e/ou recursos financeiros. O importante é ser solidário e desta forma traremos este tema para ser discutido e lembrado.

Este evento traz pessoas especializadas de várias áreas da vida que vai permitir ao participante a ter uma vida ainda melhor. Oradores vindos direto de Portugal e também oradores da comunidade lusófona que vivem no Luxemburgo vão estar presentes para partilharem os seus conhecimentos, experiências de vida e ferramentas essenciais para uma vida mais leve.

Num mundo de grandes desafios, está na hora de unir as pessoas para um bem maior.

Dia 19 de novembro em Differdange, das 9h às 20h, venha participar neste evento que vai o ajudar a se conectar a sua essência.

Saiba mais em www.essencializate.com e garanta o seu lugar!