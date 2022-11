Essência do Vinho esta semana no Funchal

A principal experiência do vinho está de regresso ao Hotel Savoy Palace, no Funchal, para concretização da 10ª edição do evento Essência do Vinho – Madeira. No total estarão representados mais de uma centena de produtores, que aproveitam o evento para apresentar as mais recentes novidades disponíveis no mercado insular, decorrendo em paralelo um intenso programa de atividades.

As portas abrem-se no dia feriado, das 14:30 às 18:00, exclusivamente para profissionais da hotelaria e restauração madeirenses. A ideia é permitir um contacto privilegiado entre autores de vinhos, representantes de marcas, distribuidores, sommeliers, gestores hoteleiros e proprietários de restaurantes, fomentando contactos e possíveis parcerias comerciais. A partir das 18:00 e até às 22:00, desse dia 1 de dezembro, o público será muito bem-vindo.

Os provadores da Revista de Vinhos, José João Santos e Manuel Moreira, conduzem as duas primeiras provas comentadas do evento: “O Admirável Mundo dos Espumantes”, pelas 18:30, incidirá sobre múltiplas propostas de efervescência, de norte a sul, incluindo nos arquipélagos, aconselhando diferentes tipologias de espumante para momentos igualmente diferenciados; “Vinhos Fora da Caixa”, pelas 20:00, é uma prova incidirá em vinhos por vezes nativos de castas mais raras, outros ainda obtidos a partir de vinificações menos óbvias e que, em comum, possuem uma singularidade apreciável e uma capacidade de suscitar discussões apaixonadas.

A primeira sessão de show cooking será protagonizada pelo chefe Yves Gautier, francês radicado há vários anos na Madeira, atualmente no Choupana Hills. Os momentos de música ao vivo acontecem às 19:30 e às 21:30, com smooth blues e jazz por Alberto TC. Haverá também pintura em vinho por Andreina de Canha Abreu, artista plástica que estará diariamente presente no evento.

Sexta-feira, dia 2 de dezembro, Essência do Vinho – Madeira acolhe público a partir das 18:00. A Adega de Favaios, que está a celebrar 70 anos, promove também a essa hora uma prova comentada para convidados e pelas, 18:30, os provadores da Revista de Vinhos propõem um “Duelo a Valer: Clássicos vs. Experimentalistas”, uma prova comentada que colocará em confronto referências de sempre e vinhos provocadores. Pelas 20:00, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove uma Masterclass que incidirá sobre o sucesso dos “Vinhos Tranquilos da Madeira”, conduzida pelo enólogo João Pedro.

O show cooking de sexta-feira, pelas 20:30, terá aos comandos o chef Fernando Soares, do restaurante Saca-Rolhas, da ilha açoriana de São Miguel. A voz quente de Sofia Petito trará Bossa Bossa em sessões ao vivo às 19:30 e 21:30.

Sábado, 3 de dezembro, terceiro e derradeiro dia da 10ª edição, Essência do Vinho – Madeira abre pelas 15:00. Às 16:30, a wine educator Rubina Vieira, do IVBAM, orientará a Masterclass “Vinho Madeira”. O enólogo António Maçanita e o sommelier Nuno Faria, parceiros no projeto Profetas e Villões, conduzirão a prova comentada “Porto Santo, umTerroir Único” pelas 18:00 e mais tarde, pelas 19:30, os provadores da Revista de Vinhos propõem uma derradeira prova comentada que incide em “Grandes Vinhos Fortificados para o Natal”.

O derradeiro show cooking terá em palco o chef César Vieira, do restaurante Galáxia SkyFood, do hotel Savoy Palace e as sonoridades ao vivo de sábado, pelas 19:00 e 21:00, serão garantidas por Joves Jazzy Walks. Um leilão final de vinhos, pelas 21:30, complementa a programação.

Essência do Vinho – Madeira é uma organização conjunta do Diário de Notícias da Madeira e de a Essência – Comunicação e Eventos. Os ingressos podem ser adquiridos online, no website dnoticias.pt, na plataforma last2ticket ou nas lojas físicas do jornal no Funchal e em postos de venda parceiros, espalhados pelo arquipélago.