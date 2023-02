Andam por aí uns esquerdo-machos, marialvas top modelos, místeres universo que até cegam as vistas, que acham por bem atacar de forma ordinária e desprezível mulheres só porque não estão de acordo com elas, e porque ó bálha-nos deus são mulheres com vozes, opiniões e assim e não se remetem para o lugar para onde as querem mandar.

Estes esquerdo-machos, ao atacar desta forma as mulheres, nomeadamente a sua dignidade e o seu físico, perdem toda a legitimidade quando gritam 25 de Abril Sempre, Fascismo nunca mais ou Liberdade para a Palestina.

São pequenos seres desprezíveis que colaboram diretamente com o sistema de dominação patriarcal e ainda não entenderam que a Liberdade e a Igualdade devem defender-se a todos os níveis. Não basta parecer é preciso ser.

Sim, há mulheres que também entram na pocilga, mas eu pergunto onde estão os homens que gostam de choramingar “ai, não somos todos assim”? Vá, não percam tempo com queixinhas, deixem-se de solidariedades machas e ponham na linha os vossos camaradas, pode ser que vos oiçam e tomem juízo.

Luísa Semedo