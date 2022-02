Se há alguma coisa boa em não ter podido votar é que agora não me sinto na obrigação de perder tempo a justificar o meu voto atirando culpas a outros. Não diria como Boaventura de Sousa Santos que a “Esquerda é burra”, mas digamos que é bem mais amiga da lavagem de roupa (não suja) da família em público do que a Direita que obedece a outro tipo de disciplina. E isso, como é natural, tem o seu lado positivo e negativo. O lado negativo é, entre outras consequências, o desgaste, a perda de tempo que poderia ser utilizado para impor agendas de Esquerda e desconstruir a(s) agenda(s) da(s) Direita(s). Mas talvez o lado positivo seja o de deixar sair tudo cá para fora, para passar à próxima fase de luta, sem ressentimentos e sem deixar algo por dizer. Para além do facto que a família da Esquerda é muito diversa e que a busca de consenso nem sempre é possível. E isto por vezes no interior do mesmo partido.

Surpreendeu-me a crítica, quase conspiracionista, dirigida ao PS por querer maioria absoluta depois do chumbo do OE. Porque não quereria, porque não trabalharia para isso? Não querer estar dependente de outros partidos é normal, não? Que partido não faria o mesmo? Que partido diria, é pá votem em nós, mas não muito, vejam lá não se estiquem. Gostamos de andar em reuniões para negociar OE e tal, e se não der resultado gostamos de andar em eleições repetidas até o PSD+IL+Chega+CDS serem governo.

Eu também gostava de imaginar um partido ultrademocrático que procura a pluralidade, etc., mas porque se pede ao PS o que nenhum partido faria, no contexto que era o seu?

E porque se culpa os que votaram no PS em modo “voto útil” por ter resultado numa maioria absoluta? Eu gostava de ter esses poderes divinatórios tendo em conta não somente as sondagens e o facto de termos todes idade para saber que em política nunca há certezas. Prognósticos depois do jogo é fácil. E, sim, o medo da Direita e Extrema Direita era racional e razoável.

Mas também me surpreende que se tenha votado PS para castigar BE e CDU, e que se critique de forma tão vivaz o chumbo do OE por parte destes partidos por quererem marcar posição, por terem linhas vermelhas, por quererem existir sem serem a eterna bengala do PS. Relembro que sem eles e o acordo inicial para a Geringonça provavelmente o PS não estaria onde está, e não teríamos os tais orçamentos “mais à esquerda”, etc. Não é bom ser-se mal-agradecido. E até quando, partidos que têm uma história e existência própria, são obrigados a convergir sem reservas por causa do medo da direita+extrema-direita? Eu também não considero que foi a melhor tática, e os resultados infelizmente não são bons, mas também compreendo apesar de tudo a racionalidade da escolha. E também não tenho poderes suficientes para saber exatamente o que se passou nas reuniões e a relação dos últimos anos entre estes partidos e o PS. Cada um conta uma versão diferente.

O que me interessa agora é saber como o PS vai gerir esta maioria absoluta, como é que vai de facto converter a consciência de que esta maioria absoluta não é uma maioria de adesão em prática(s) de escuta, diálogo e inclusão das expectativas, prioridades e propostas da Esquerda. A responsabilidade é grande.

E interessa-me também saber quando é que os partidos da Esquerda vão acordar e compreender que o “Não Passarão” já era. E que para as “minorias” atacadas pela Extrema-Direita eles já passaram, e há muito, e o resultado de ontem é catastrófico. Vai ser AV multiplicado por 12. Vamos ser obrigados a ser insultados, a sermos os alvos da incitação ao ódio contínuo da facharia. Se ainda não perceberam que eles já passaram, se ainda não o sentiram na pele porque “não faz mal ainda são poucos”, “ainda não chegaram ao poder”, good for you, a isso se chama privilégio. O que já sabemos é que vai ser um circo, que vai angariar votos e não o inverso, que vai ser o tempo todo mediatizado, porque o racismo é lucrativo, e o que para muitos é só conversa de tasco, para outros a “conversa” já tem um real impacto nas suas vidas.

Luísa Semedo