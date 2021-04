Esposende vai ter Instituto de Ciência e Tecnologia Marinha

A câmara de Esposende vai abrir um concurso público para o projeto do Instituto Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia Marinha, uma parceria com a Universidade do Minho, divulgou a autarquia.

Em comunicado, aquela autarquia do distrito de Braga refere que a nova valência, que vai ser instalada na Estação Radionaval de Apúlia, terá uma “forte vertente de investigação” e “acolherá projetos de educação e formação, tendo, ainda, uma estrutura de incubação de empresas”, ganhando “mais amplitude” relativamente ao projeto inicial, apresentado em 2015.

A decisão de avançar com o concurso público foi anunciada no final de uma reunião entre a autarquia e a Universidade do Minho, na qual ambas instituições estabeleceram também “avançar com uma base efetiva de colaboração, tendo em vista a instalação do Centro de Divulgação Científica de Atividades Marinhas”, que ficará sediado no Forte de S. João Baptista.

Em 2015, município de Esposende e a academia estabeleceram um protocolo que contemplava a instalação de duas unidades dedicadas à investigação e tecnologia marinhas, decidindo agora “a inclusão da componente de ensino” ao inicialmente protocolado.

Segundo o texto, a decisão da autarquia em avançar com a abertura de um concurso público responde à inclusão do Centro de Valorização de Tecnologia (CVTMar), baseado em Recursos Marinhos, no mapeamento de infraestruturas tecnológicas nacionais da Agência Nacional de Inovação (ANI) o que, refere o texto, “confere reconhecimento acrescido ao projeto”

A autarquia realça que aquele mapeamento “está intrinsecamente alinhado com o anúncio recente de investimento na investigação e economia do mar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência”.