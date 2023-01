Esposende: Barca do Lago vai ter ponte pedonal e ciclável

O Município de Esposende vai construir uma ponte pedonal e ciclável na zona da Barca do Lago, ligando as freguesias de Gemeses e Fonte Boa.

Em comunicado, o município refere que a nova ponte entroncará com a ecovia do Cávado, prevendo-se o prolongamento do percurso pela margem direita, desde Gemeses até Esposende.

O projeto da travessia foi posto a concurso por 72.900 euros, apontado para um prazo máximo de 145 dias.

Em causa uma estrutura similar àquela que foi construída em Antas, integrando a Ecovia do Litoral Norte, destinada à passagem exclusiva de pessoas, a pé ou em bicicleta.

“O projeto deverá ter em conta as ligações nas duas margens, nomeadamente a articulação e conexão com a ecovia do rio Cávado e a continuidade da fruição da frente fluvial de Fonte Boa, pelo que deverá apresentar um comprimento total de aproximadamente 250 metros”, acrescenta o comunicado.

Com a construção desta ponte e consequente prolongamento da ecovia pela margem direita do rio Cávado, será disponibilizado um circuito que terá cerca de 15 quilómetros, com saída desde o Parque da Cidade, usando a futura ponte pedonal, percorrendo a ecovia do Cávado, desde Fão a Fonte Boa, onde surge a possibilidade de regressar à cidade, pela outra margem.

Segundo o município, esta obra insere-se “no projeto global de unidade do território, em que a construção ou reparação de pontes se afigura primordial, seja para facilitar a circulação e aproximar as populações, seja para tornar acessíveis territórios que evidenciem a forte vertente turística do concelho”.

Esse projeto contempla as novas pontes de Antas e aquela que será construída no âmbito da instalação do Parque da Cidade, além das intervenções realizadas em travessias existentes em todas as freguesias.