Esposende atrai cada vez mais nómadas digitais

Esposende está na vanguarda da digitalização global, adaptando-se à tendência mundial que privilegia o trabalho remoto, tendo sido um dos concelhos pioneiros na conquista de nómadas digitais.

Estes profissionais viajam e trabalham pelo mundo exigindo apenas ligação à internet. Mas Esposende oferece muito mais e permite que sejam produtivos enquanto são envolvidos por um contexto ímpar.

Com a crescente procura de estilos de vida saudáveis, contacto com a natureza e prática desportiva, Esposende perfila-se como o destino ideal, principalmente para quem pode levar o trabalho na mochila, durante as viagens, ou por períodos de tempo mais longos. Em Esposende, os nómadas digitais encontram os pressupostos que suportam o estilo de vida adotado: proximidade da natureza, uma cultura própria, rica e variada, paisagens e praias deslumbrantes, clima temperado e uma gastronomia atrativa, onde o peixe figura no topo da dieta alimentar.

A incubadora de empresas “START Esposende” tem registado, desde a sua abertura, a procura por parte de vários nómadas digitais e trabalhadores remotos, nacionais e estrangeiros, que, em período de férias ou radicando-se no concelho, não abdicam do acesso a uma série de serviços que lhes permite manter o contacto com a atividade profissional. Na START Esposende são disponibilizadas infraestruturas digitais avançadas, um ecossistema de incubados e startups com grande dinamismo, num edifício com modernas instalações, espaços de cowork, salas de reuniões e polivalente com sistema de videoconferência, com serviços administrativos, entre outros equipamentos de apoio à atividade empresarial. Sendo um espaço com múltiplas valências, destacando o seu papel na transformação de ideias em negócios e na captação de novos investimentos para o concelho, e que incentiva o networking entre empreendedores, empresários, trabalhadores remotos e nómadas digitais, este espaço está a revelar-se um verdadeiro hub de inovação.

A localização geográfica de Esposende, próxima de grandes centros urbanos, permite desfrutar do seu dinamismo, mas sem perder a identidade enquanto Município de média dimensão com elevada qualidade de vida e território feliz.

O acesso a qualidade de vida alta por um valor acessível, aliada à tendência da maioria das empresas em colocar os colaboradores em trabalho remoto, afigura-se, ainda, como uma oportunidade para revitalizar a economia local, nomeadamente, o setor do turismo, tirando partido da digitalização global.

Condições para trabalhar e espaços totalmente equipados, atividades, comunidade, natureza, cultura, qualidade de vida e tempo para viver. Tudo isto e muito mais em Esposende.

#portugalpositivo