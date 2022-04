Esporão branco encanta crítica americana

Mais um vinho português da adega Esporão merece destaque na publicação americana USA Today, que se surpreende pela qualidade e variedade da produção nacional de vinhos a preços muito competitivos.

Steve Prati, jornalista norte-americano especializado em enologia, destaca um branco Alvarinho produzido na herdade Esporão em 2020, com castas Antão Vaz, Viosinho e Alvarinho, com o conselho “tem de experimentar”.

Na origem desta safra, com 13.5 por cento de teor alcoólico, está a enóloga portuguesa Sandra Alves, que, em colaboração com David Baverstock, “chief winemaker” da Ravesqueira, conseguiu este vinho que se revela “intenso e equilibrado no paladar, com um corpo elegante e um final vibrante e persistente”.

Este vinho encontra-se nos supermercados a partir de oito euros e é produzido com certificação de práticas de agricultura biológica.

No presente mês de abril, cerca de cem profissionais ligados ao mercado do vinho nos EUA participaram em ações de divulgação promovidas pela Wines of Portugal em Boston, Chicago e Los Angeles.

Portugal é o nono maior fornecedor de vinho em valor e o décimo em volume, com Itália, França e Austrália a liderarem o mercado de importações americanas.

Mesmo assim, Portugal possui o terceiro maior preço médio de importação de vinhos engarrafados no mercado.

