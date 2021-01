Espírito Santo solidário com habitantes de Wolverhampton

O treinador português Nuno Espírito Santo doou 250 mil libras a um fundo comunitário criado para apoiar os cidadãos mais carenciados de Wolverhampton.

De acordo com a imprensa britânica, o técnico que orienta o principal clube daquela região há quatro anos decidiu duplicar o valor oferecido pela Premier League para combater as dificuldades agravadas pela pandemia da covid-19.

“Os adeptos do clube e as pessoas da cidade têm sido fantásticos comigo desde que cheguei. Quis retribuir, dar algo de volta, ajudando as pessoas que atravessam por mais dificuldades durante a pandemia”, disse o técnico português ao The Athletic.

Recorde-se que “lobos”, também conhecidos como “armada portuguesa”, ocupam neste momento a 13.ª posição da liga inglesa.

