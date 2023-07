Espírito Santo em oitavo no European Le Mans Series

A segunda prova do European Le Mans Series (ELMS) ocorreu no passado fim-de-semana, dias 15 e 16 de julho, no circuito francês de Paul Ricard. Manuel Espírito Santo, juntamente com os seus colegas Nick Adcock e Michael Jensen, do Ligier do Team Virage, terminou a prova de quatro horas em oitavo lugar.

A competição europeia de automobilismo de resistência, que apura os campeões e vice-campeões para as 24 horas de Le Mans no ano seguinte, aconteceu no passado fim de semana em Le Castellet. O trio do Team Virage largou da quarta posição da grelha, tendo quatro horas de corrida pela frente, em que as últimas duas ficaram nas mãos do piloto português.

Espírito Santo já tinha conquistado o oitavo lugar entre os LMP3 da primeira jornada no Algarve, tendo chegado a esta prova com o intuito de conseguir um melhor resultado face à prova anterior. No entanto, a sua performance manteve a mesma posição.

Para além de satisfeito com o seu trabalho em pista, Manuel Espírito Santo confessou ao “Make News” a sua frustração por não ter conseguido um melhor resultado: “um dos meus companheiros de equipa caiu muitas posições no início da corrida. Quando me entregou o carro estava na cauda do pelotão. Sabia que tinha que recuperar o máximo que podia e esse máximo foi até ao oitavo posto. Não deu para mais e lamento termos perdido tantas posições no início, mas agora é aprender com o trabalho feito e melhorar daqui em diante”, concluiu.

Em entrevista à AustoSport, o piloto tinha confessado que na semana anterior à prova tinha estado doente com bastante febre, prevendo que esta condição pudesse vir a afetar o seu desempenho, ainda que se tenha demonstrado sempre confiante nas suas capacidades, motivado a atingir os objetivos da sua equipa.

Esta foi a estreia de Manuel Espírito Santo nos protótipos, depois de duas épocas bem sucedidas na Fórmula 4. A próxima corrida realiza-se no dia 26 de agosto em Aragón, Espanha, e o piloto espera melhorar nessa altura, tanto individualmente, como enquanto equipa. Para além do ELMS, ainda este ano Manuel Espírito Santo disputa também a quinta edição do campeonato Ultimate Cup.