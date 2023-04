Espetáculo de Gaultier em Portugal em novembro

O espetáculo “Fashion Freak Show”, criado e dirigido pelo designer de moda francês Jean Paul Gaultier e sobre ele, vai passar por Portugal em novembro, com apresentações em Lisboa e no Porto, anunciou a promotora UAU.

O “excêntrico espetáculo de música, moda e dança”, inspirado na vida e carreira de Jean Paul Gaultier, criador dos “corpetes pontiagudos de Madonna”, é apresentado em Lisboa, no Campo Pequeno, entre 08 e 12 de novembro, e no Porto, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, entre os dias 16 e 19 do mesmo mês, indica a promotora num comunicado hoje divulgado.

“Nesta celebração musical, o designer francês apresenta algumas das suas peças mais icónicas de alta-costura, entre outros modelos criados exclusivamente para o espetáculo, num cenário repleto de elementos de multimédia e efeitos visuais”, adianta a promotora.

Neste espetáculo, são recriados “os desfiles de moda e os momentos mais importantes da vida do ‘showman’ francês, desde a infância à ascensão no mundo da alta-costura, passando pelas mudanças culturais que a sua moda espelhou, e à sua personalidade irreverente e humorada”.

Jean Paul Gaultier, que conta já com 50 anos de carreira, é o criador, autor, diretor e figurinista do espetáculo, cuja equipa criativa conta com codireção de Tonie Marshall, coreografia de Marion Motin e coescrita de Raphaël Cioffi.

“Jean Paul Gaultier – Fashion Freak Show” estreou-se em 2019, em Paris, onde esteve em cena durante seis meses, tendo passado depois pelo Reino Unido, Japão e Alemanha.

Os bilhetes para “Jean Paul Gaultier – Fashion Freak Show” em Lisboa e no Porto, quue custam entre os 20 e os 90 euros, já estão à venda.

Em tempos apelidado de rebelde da moda francesa, Jean Paul Gaultier é um dos nomes mais conhecidos da indústria da moda.

Começou por trabalhar nos anos 1970 como assistente do designer Pierre Cardin, tendo lançado o seu próprio projeto em 1976, que se celebrizou na década seguinte.

Em 2014, abandonou a moda pronto-a-vestir dedicando-se à alta costura e, quatro anos depois, investiu no mundo do espetáculo com a peça “Fashion Freak Show”, em Paris.

Lançou ainda a sua própria marca de perfumes e cosmética, e foi diretor criativo da marca Hermés.

Entre as celebridades para quem trabalhou contam-se as cantoras Madonna, Lady Gaga, Beyoncé e Rhianna. No cinema, assinou o guarda-roupa para filmes de Pedro Almodóvar e Luc Besson, entre outros.