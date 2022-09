Tenho lido as minhas últimas publicações e chego à conclusão que ando muito irritado, e acho que tenho que vos pedir desculpa por causa disso.

Por natureza sou uma pessoa alegre, com sentido de humor e optimista, mas este choque com a realidade pós-férias, deixa-me neste estado: inflação, guerra, politíca, SNS, TAP, regresso às aulas, etc…

Acho que os portugueses, desde que nos avisaram que não é patriótico adoecer em Agosto, andam também todos “mais ou menos” assim, mas só posso falar por mim. Também acho que o que me chateia mais são as obras na cidade, que começa a ser caótico, mas essencialmente uma notável falta de consideração por quem tem que circular, como quando por exemplo, encerram uma via e nem se preocupam em assinalar percursos alternativos, como aconteceu nas obras que estão a realizar perto da igreja de S. José!

Espero melhorar dentro de dias.

Pedro Guimarães