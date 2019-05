Ainda que o tempo se faça curto e as noites iluminadas, ainda que a tua voz seja um oásis no deserto dos dias. Ainda que eu te espere no silêncio branco das manhãs!

Ainda que a tua silhueta seja ainda um esboço estático ao longe!

Resta a mão estendida afagando os medos!

Resta o que somos na memória da distância!