Esperam-se mais deputados para os círculos da emigração

O aumento da nossa participação nas anteriores eleições legislativas poderá retroceder no próximo escrutínio se for mantido o mesmo número de deputados eleitos por estes círculos, alertou esta segunda-feira um elemento da direção do movimento Também Somos Portugueses (TSP).

Nelson Rodrigues falava durante a apresentação do relatório sobre as anteriores eleições para a Assembleia da República, o qual concluiu que 200 mil portugueses cá fora não conseguiram votar porque não receberam o boletim de voto, principalmente devido ao mau funcionamento dos correios e problemas com as moradas.

Este dirigente do TSP considera que a nossa participação pelos círculos Europa e fora da Europa, que aumentou na eleição de 30 de janeiro, justifica um número de deputados maior que o atual: quatro.

A participação das nossas comunidades nas eleições para a Assembleia da República em 2022 foi marcada por um número recorde de votantes: 257.791, contados em 10 de fevereiro de 2022, aumento de 63% relativamente aos 158.252 votos em 2019.

Uma participação que, para este movimento, justifica um número maior de deputados por estes círculos, caso contrário os emigrantes portugueses poderão considerar que o seu voto não é devidamente levado em conta.