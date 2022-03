Espelho meu, espelho mau

Espelho, espelho meu

espelho meu na parede

quem é mais feia do que eu

horrorosa, nefanda e medo mete adrede?

Ó minha rainha, no reino há com certeza

mulheres de muitas formas, feitios e beleza

garotas, gaiatas, catraias, cachopas, meninas

fedelhas, moçoilas, miúdas, raparigas, garinas

putas, meretrizes, rameiras, marafonas, garçonas

solteiras, casadas, separadas com caras de conas

virgens, damas, viúvas e ricas de peito descaído

e muitas outras que podiam ter sido

mas não foram e têm agora as mamas refeitas,

giras, bonitas, belas, lindas, formosas,

bem-parecidas, bem-apessoadas, bem-postas, bem-feitas,

bem proporcionadas, elegantes, esbeltas, airosas

garbosas, jeitosas, graciosas, generosas, pulposas,

esplêndidas, gordas, magras, baixas, largas, estreitas

maravilhosas, estrondosas, boas fodas,

lindíssimas, belíssimas, excelsas, perfeitas

mas tu és com certeza a mais feia de todas.

Ah, meu espelho, espelho meu,

como podes ser tão bondoso para mim, que eu

só quero detestar-me e poder odiar-me

porque eu abomino, execro, repugno a aparência

e toda essa maldita cosmética ciência

e tudo o que ela mostra, desvenda, revela, reflecte

porque desfoca, refracta, refrange, mente e promete

mas não cumpre e resume-se a uma triste demência.

E como eu sou a última das mulheres

só tu podes fitar-me e dizeres

tudo o que vês, porque eu não quero ver como sou

sê sincero e afasta de mim essa imagem, xô!

Ah, minha rainha, eu estou aqui para te obedecer

para te seguir e maldizer a teu bem-querer

e para te confessar tudo o que queres ouvir

nem que para isso, rainha sublime, tenha de mentir.

Daniela d’Ávila