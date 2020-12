Especialistas acreditam que cobre pode chegar aos 10 mil dólares

O cobre tem vindo a valorizar de forma gradual mas recentemente conseguiu os máximos dos últimos sete anos.

O cobre está a ser negociado acima dos 7.700 dólares por tonelada e, de acordo com algumas previsões, é provável que esta tendência de alta possa continuar nos próximos dois anos, o que pode levar a novos máximos históricos.

A Goldman Sachs espera que o preço do cobre suba até perto dos dez mil dólares por tonelada. No momento, estamos a assistir a uma recuperação nas importações da China que poderá influenciar a cotação do cobre.

Apesar deste ano ter sido difícil devido à pandemia provocada pelo coronavírus, a China importou mais cobre nos primeiros três trimestres deste ano do que no ano anterior. Além disso, níveis de inventário estão muito baixos, incluindo sucata de cobre, forçaram a China a comprar produtos mais caros.