Espanhóis investem na primeira central de biogás renovável em Portugal

A Câmara Municipal de Pinhel, no distrito da Guarda, anunciou esta semana a instalação no concelho de uma empresa espanhola que vai criar a primeira central de biogás renovável do país, com 15 empregos diretos.

“A central de biogás a instalar no concelho de Pinhel terá capacidade para tratar 240 mil toneladas de resíduos orgânicos por ano, estimando-se uma produção anual de 110 mil MWh de biogás”, revelou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

O projeto de 25 milhões de euros será da empresa espanhola Five-E, que prevê a criação de 15 empregos diretos e 45 indiretos.

O investimento foi anunciado após uma reunião realizada hoje entre o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, e o CEO da Five-E, Iñigo Asensio, “para ultimar alguns pormenores relacionados com a instalação deste projeto ligado às energias renováveis no concelho de Pinhel”.

A Câmara explicou que para o funcionamento da futura central de biogás serão utilizados resíduos orgânicos não perigosos, provenientes sobretudo de empresários agrícolas.

O método contribui “para um ambiente de economia circular com benefícios para todos os intervenientes: agricultores, agentes sociais e, em última análise, toda a comunidade local”.

A Câmara assinalou ainda que o projeto inclui a instalação de uma central solar fotovoltaica de 2MW (Megawatt) [unidade de grandeza física que quantifica a potência dos sistemas] para autoconsumo”.

Com este investimento, que será o primeiro em Portugal, a Five-E espera contribuir para a redução de gases com efeito de estufa num total de mais de 20.000 toneladas de CO2 por ano.

Para o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, “este novo projeto de energias renováveis representa mais um passo no sentido de atrair as indústrias mais inovadoras e com maior impacto social”.

O autarca considerou que “Pinhel tem uma localização ideal para não só suprir a procura interna que será gerada por este novo combustível, como também poderá ser exportado através de diferentes plataformas logísticas”.

Citado no comunicado, o CEO da Five-E, Iñigo Asensio, agradeceu à Câmara de Pinhel “pelo acolhimento que deu ao projeto e por todas as comodidades que proporcionou para que a empresa escolhesse Pinhel como o seu primeiro destino em Portugal”.

“O sucesso do projeto a instalar em Pinhel será também uma mais-valia para o desenvolvimento económico do concelho e da região e, seguramente, um exemplo a seguir noutros pontos de Portugal”, concluiu o responsável da empresa espanhola.