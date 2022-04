Espanhóis, franceses e alemães “tomaram conta” de Almeida

O elevado número de visitantes ao Concelho de Almeida marcou positivamente o fim de semana da Páscoa.

O mercado da Páscoa esteve presente no Antigo Quartel das Esquadras, no município de Almeida, na passada Sexta-Feira Santa. Para além da doçaria, dos produtos tradicionais e dos endógenos, o colecionismo também esteve presente com uma variedade de objetos.

A maioria dos negócios do concelho aderiram à “Rota do bacalhau, cabrito e borrego”, que decorreu de 14 a 17 de abril. Desde os 18 restaurantes que disponibilizaram nas suas ementas pratos com sabores tradicionais da região de Almeida, à forte presença da doçaria característica da época pascal nas pastelarias e padarias.

O resultado da iniciativa revelou-se muito positivo, uma vez que se registou nos dois postos de turismo, Almeida e Vilar Formoso, um total de 4.948 visitantes, segundo avança o próprio município.

Entre os visitantes, destaca-se a grande afluência de cidadãos provenientes de Espanha, França, Brasil e Inglaterra.