Espanhóis, franceses e alemães foram os melhores clientes de Portugal em 2020

Espanha, França e Alemanha mantiveram-se em 2020 principais clientes externos de Portugal, concentrando mais de metade das exportações, e o Reino Unido, no primeiro ano após Brexit, foi o principal destino fora da União Europeia, segundo o INE.

De acordo com informação incluída nas estatísticas do comércio internacional, hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com base na informação atualizada pelo Eurostat, as exportações de Portugal para os países da zona euro caíram 10,1% em 2020 (após uma subida 4,8% em 2019), tendo-se registado igualmente uma diminuição nas exportações para o conjunto dos restantes países da União Europeia.

O decréscimo das exportações nacionais (de 10,2% para 53.786 milhões de euros) resultou das reduções das exportações intra e extra-UE.

Espanha, França e Alemanha continuaram a ser os principais clientes externos de Portugal em 2020, tendo, no seu conjunto concentrado mais de metade das exportações totais (50,8%, +1,1 pontos percentuais face a 2019).

O Reino Unido, no primeiro ano após o Brexit, foi o principal destino fora da UE (quarto na globalidade dos países), com um peso de 5,7% (menos 0,4 pontos percentuais em 2019).

