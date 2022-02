Espanhóis deixam de usar máscara na rua

O Governo espanhol vai levantar na próxima terça-feira a obrigatoriedade de uso de máscara no exterior, uma medida em vigor desde 24 de dezembro para lutar contra a pandemia de covid-19.

“Confirmo que na próxima terça-feira levaremos ao Conselho de Ministros o real decreto com o qual eliminaremos a obrigação de uso de máscaras no exterior”, disse a ministra da Saúde, Carolina Darias, numa entrevista à rádio espanhola Cadena Ser.

Contudo, a ministra não precisou quando é que a medida poderia entrar em vigor, mas a imprensa espanhola indica que tal pode acontecer ainda durante a próxima semana.

A aprovação pelo Conselho de Ministros tem lugar depois de o Governo ter convalidado a 01 de fevereiro último o decreto lei que tornou obrigatória a utilização de máscaras no exterior, exceto em casos do exercício de desporto individual ou em áreas naturais.

Esta imposição de máscaras ao ar livre tinha sido acordada a 22 de dezembro último, a fim de travar a propagação da variante Ómicron de covid-19, numa reunião do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, com os presidentes de todas as regiões espanholas, que têm autonomia em questões de saúde.