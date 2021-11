Espanha vai colocar portagens em todas as autoestradas

Todas as autoestradas em Espanha vão ter portagens a partir de 2024.

A medida anunciada pela ministra dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, Raquel Sánchez, vai afetar mais de nove mil quilómetros de vias, incluindo as seguintes ligações a Portugal:

-Autoestrada A5 (entre Badajoz e Madrid), com ligação a Portugal na zona de Elvas;

-Autoestrada A52 (Vigo/Villabrázaro) e que faz ligação em Portugal a partir de Valença;

-Autoestrada A62 (que liga Ciudad Rodrigo a Burgos), com passagem na fronteira de Vilar Formoso;-Autoestrada A49 (entre Ayamonte e Sevilha) e que liga a Portugal nas proximidades de Vila Real de Santo António.

Segundo a mesma fonte, o executivo Pedro Sánchez estará agora a estudar dois modelos diferentes de pagamento, que a ministra diz serem versões do “sistema de tarifa” para financiar os custos de conservação e manutenção destas rodovias.

Um dos modelos prevê a adoção de uma tarifa fixa que permite circular em todas as autoestradas do país; o outro, semelhante ao português, taxado em função dos quilómetros que percorridos e pago através de um mecanismo automático, do tipo Via Verde ou em pórticos de portagem tradicionais.

Quanto a preços, nada está ainda definido, mas segundo o jornal El Mundo estará a ser considerado um valor de um cêntimo por quilómetro. Significa um preço até nove vezes mais baixo do que os praticados em Portugal. De acordo com os dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o custo por quilómetro na Autoestrada A8, por exemplo, é de 0,09 €/km.