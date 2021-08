Espanha seduz portugueses com rendas mais baratas

A falta de oferta de habitação e a inflação de preços no mercado imobiliário nacional está a empurrar os portugueses que trabalham na raia, a linha de fronteira que separa a Península Ibérica, a optarem por residir em Espanha e trabalhar em Portugal.

Enquanto na zona de fronteira algarvia o arrendamento atinge os €600, ou mais, do lado espanhol a pujança imobiliária, alimentada pela conclusão de dezenas de edifícios cuja construção tinha ficado suspensa com a crise económica, está a atrair cada vez mais nacionais, que ali arrendam apartamentos por metade do preço. Apartamentos e vivendas, em condomínio fechado, com piscina e mobilados, e a escassos quilómetros de Portugal e do trabalho.

