Espanha pode esperar junho para abrir fronteira com Portugal

A normal circulação nas fronteiras de Portugal e Espanha não deverá acontecer antes do mês de junho, avançou Guillermo Vara, presidente da Junta da Extremadura.

O responsável máximo desta comunidade autónoma espanhola, que faz fronteira com Portugal, revelou que a reabertura da fronteira com Portugal terá efeitos quando a sua região estiver na fase 3 do plano de desconfinamento.

Se os prazos forem decorrendo consoante aquilo que está planeado esta reabertura poderá acontecer no mês de junho.

O presidente do Governo da Extremadura lembra a importância que Portugal tem do ponto de vista sócio-comercial, uma vez que continua a ser “o país europeu que mais compra” nesta comunidade