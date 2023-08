Espanha: mãe e filha emigrantes em França morrem na estrada

Um mãe de 48 anos e a sua filha de 25 anos morreram, esta terça-feira, num acidente de carro, perto de Briviesca, em Espanha. No veículo seguiam também o outro filho e a namorada. Ambos ficaram gravemente feridos.

A família lusodescendente estava de regresso a França, quando o carro se despistou e começou a arder, por volta das 9:25 horas de terça-feira, na AP-1 em Burgos, perto da área de serviço de Briviesca, segundo o Jornal de Notícias.

No carro encontrava-se a mãe de 48 anos e a filha de 25 anos que morreram, bem como outro filho e a namorada, ambos com 17 anos, que ficaram gravemente feridos, de acordo com a Guardia Civil.

