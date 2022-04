Espanha liberta português acusado de terrorismo

Jorge Moreira, que está acusado pelas autoridades do Líbano de ser um dos responsáveis pela explosão no porto de Beirute, que matou 215 pessoas, foi interrogado por um juiz espanhol. No final, foi libertado, mas não pode sair de Espanha.

O português detido no aeroporto de Santiago do Chile e reencaminhado para Espanha já está em liberdade. Jorge Moreira, acusado pelas autoridades do Líbano de ser um dos responsáveis pela explosão no porto de Beirute que, em 2020, matou 215 pessoas, foi solto, nesta quinta-feira, após ter sido interrogado pelo juiz espanhol, mas está proibido de sair de Espanha e foi obrigado a , entregar o seu passaporte.

Tem ainda de comparecer semanalmente num tribunal.

