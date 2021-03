Espanha levanta restrições aos passageiros do Reino Unido

A Espanha levantou esta semana as restrições à entrada por via aérea e marítima de passageiros provenientes do Reino Unido, mas prolongou as que estão em vigor nos voos do Brasil e da África do Sul até meados de abril.

“As restrições são mantidas com a África do Sul e o Brasil” até 13 de Abril, “mas não com o Reino Unido”, onde o programa de vacinação contra a covid-19 está muito avançado, disse hoje a ministra porta-voz do Governo espanhol, Maria Jesús Montero, depois do Conselho de Ministros semanal.

Os cidadãos britânicos devem a partir de agora estar sujeitos às mesmas regras em vigor no espaço Schengen, que exigem um teste PCR negativo para transitar entre países, explicou a porta-voz.

No entanto, Madrid decidiu manter as limitações dos voos chegados do Brasil e da África do Sul, para tentar impedir a propagação das variantes da pandemia de covid-19 detetadas nestes países, que “ainda têm pouca prevalência em Espanha”.

Desta forma, as restrições foram prorrogadas para os viajantes chegados destes dois países pela quarta vez, entrando em vigor a partir das 18:00 de 30 de março até às 00:00 de 13 de abril.

O regulamento apenas permite voos que transportem cidadãos de Espanha e de Andorra e residentes nestes países, bem como passageiros em trânsito internacional para um país não-Schengen com uma escala inferior a 24 horas, que não saiam da zona de trânsito dos aeroportos espanhóis.

A Espanha é um dos países europeus mais atingidos pela pandemia, com mais de 3,2 milhões de casos confirmados e mais de 73.000 mortes.