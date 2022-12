Esmurrou, mordeu e arranhou tripulantes durante aterragem em Faro

Uma passageira alcoolizada protagonizou, no passado dia 20 de dezembro, um episódio de violência a bordo de um avião que se preparava para aterrar no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro. Tripulantes foram esmurrados, mordidos e arranhados.

O motivo do desacato não foi revelado, mas o The Sun noticia que a mulher, que ingeriu bebidas alcoólicas durante o voo da Easyjet que ligava Londres e Faro, terá agredido com socos, dentadas e arranhões uma hospedeira e um comissário de bordo, tendo um deles, inclusivamente, partido um dente.

Após a aterragem, realizada em segurança pelos pilotos da aeronave, elementos da equipa de segurança aeroportuária tomaram conta da ocorrência até à chegada de agentes da PSP, que procederam à identificação e detenção da agressora.

Visivelmente alterada, continua a mesma fonte, terá sido transportada para uma unidade hospitalar, tendo tido alta no dia seguinte.

O Ministério Público está a investigar o caso e a companhia aérea já fez saber que irá apoiar na totalidade as autoridades portuguesas, bem como os colaboradores agredidos.