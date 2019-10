Escuteiros portugueses vão limpar praias

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) vai promover entre 9 e 24 novembro um projeto de limpeza de zonas costeiras e fluviais, em parceria com o Oceanário de Lisboa.

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade do movimento informa, em comunicado, que esta é “uma ação ambiciosa, alargada a todo o país, de forma a demonstrar que estamos prontos a agir por um mundo melhor, e simultaneamente assinalar os 41 anos que passaram desde a primeira ação de limpeza de praias dinamizada pelo CNE”.

Além da operação de limpeza, vai decorrer uma formação para dirigentes das III e IV Secções e Caminheiros/Companheiros, denominada “Missão MAR”, no Oceanário de Lisboa, a 24 de novembro de 2019, entre as 10h00 e as 13h00

De acordo com José Rodrigues, Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, promotor desta ação, o objetivo é “impulsionar uma onda de mudança de comportamentos e agir localmente”, num “exercício importante de cidadania, numa área que precisa de mudanças sérias e de fundo, promovidas pelos jovens”.

