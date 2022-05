Escultura, Mariza e Zambujo na Temporada Cruzada

Uma exposição da artista Joana Vasconcelos em Lille, uma noite de fados com Mariza e António Zambujo em Paris, e concertos em Marselha, numa parceria do Festival Iminente, estão no programa de maio da Temporada Portugal-França 2022.

A Temporada Portugal-França é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países.

Reúne – numa programação que decorrerá entre fevereiro e outubro deste ano – espetáculos, exposições e manifestações de gastronomia, entre outros eventos.

Em maio, os destaques vão para a presença da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos com uma exposição de duas das suas “Valkyrias”, em Lille, França, que deverá ficar suspensa na gare ferroviária Lille Flandres, e outra criada para a Maison Folie Wazemmes, na mesma cidade.

As “Valkyrias” são esculturas de grandes dimensões, fabricadas artesanalmente com têxteis de várias cores, inspiradas em figuras femininas da mitologia nórdica que sobrevoavam os campos de batalha, ressuscitando os guerreiros mais corajosos para se juntarem aos deuses em Valhalla, residência celeste.

As obras, patentes de 14 de maio a outubro, possuem um centro, um corpo e braços que são suspensos e iluminados, dando-lhes movimento no espaço.

Na música, o fado e outras correntes serão ouvidos em Paris, no evento Nuit 104, no Centquatre, a 28 de maio, com a presença de vários artistas, como Mariza, António Zambujo, Lina & Raül Refere e Riot (DJ set), membro da banda Buraka Som Sistema.

O evento inclui ainda atividades lúdicas, nomeadamente jogos, e apresentará especialidades gastronómicas portuguesas.

Em Marselha, o festival pluridisciplinar de cultura urbana Iminente, de Lisboa, em parceria com a cidade francesa, apresentará espetáculos, exposições, conferências e gastronomia, em colaboração com o Museu das Civilizações Europeias e Mediterrânicas (MuCEM), a 20 e 21 de maio.

Entre duas dezenas de artistas convidados estarão Vhils, Wasted Rita, Firmeza + Moesha 13, Batida, Pedrita, Caroline Mesquita, MaisMenos, Fado Bicha e Gisela João.

Ainda na música, um festival de jazz em Coutances, que decorre desde 1982, irá convidar artistas portugueses como Cristina Branco, Jon Luz & Maria Alice e os coletivos L.U.M.E. e Retimbrar para atuar entre 20 e 28 de maio.

Para celebrar a riqueza e diversidade dos modelos de família, e dar visibilidades às identidades das “famílias arco-íris”, uma exposição itinerante sobre as famílias LGBTI+ em Portugal estará patente até 18 de maio na Casa de Portugal, em Paris.

A mostra é organizada em colaboração com a fotógrafa e artista ‘queer’ Mag Rodrigues, convidada a apresentar o seu processo criativo, e uma reflexão sobre as famílias não tradicionais, as questões do reconhecimento dos direitos parentais em Portugal e em França, no contexto político europeu atual.

Maio será também o mês do encontro de criadores portugueses e franceses em Lisboa, nomeadamente no Teatro Nacional de São Carlos, com o ciclo “Triângulo”.

Também o Festival Literário 5L, que celebra, entre quarta-feira e domingo, em vários locais, o centenário do nascimento do escritor José Saramago, irá acolher autores de língua francesa como Leïla Slimani, Jean-Pierre Siméon, Laurine Rousselet e Laurent Petitmangin.

No sábado, terá lugar, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, um diálogo musical franco-português com Benjamin Attahir, Bruno Belthoise, Raquel Camarinha e Anne Victorino d’Almeida, músicos reunidos para uma programação concebida e dirigida pelo maestro Michael Cousteau.

