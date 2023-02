Escritores portugueses invadem Luxemburgo este fim de semana

João Tordo (na foto cima), Carla Pais ou Pedro Chagas Freitas são alguns dos nomes que estarão presentes este fim de semana no Luxemburgo no Salão do Livro, um evento integrado no Festival das Migrações.

Daniel Bastos, colunista do BOM DIA, também participa no salão, apresentando o seu livro “Crónicas – Comunidades, Emigração e Lusofonia”. A apresentação da obra integra o programa da conferência-debate sobre a emigração lusófona promovida pelo Centro de Documentação sobre Migrações Humanas (CDMH), uma iniciativa que contará com a presença de Maria Beatriz Rocha-Trindade, uma das maiores especialistas nacionais do fenómeno das migrações, e que será moderada pela socióloga Heidi Martins.

Artur Furtado, autor de um livro infantil, apresentará a sua obra no domingo, com uma leitura dedicada aos mais pequenos.

O mais jovem autor português do Salão do Livro será certamente Vasco Espírito Santo que escreveu o livro “Casa da Árvore F. C.” e que fará uma leitura no sábado.

Vasco Espírito Santo, Artur Furtado, Jorge Tordo e Carla Pais estão no salão pela mão da Livraria Pessoa, enquanto que Pedro Chagas Freitas e Maria Inês Almeida fazem parte dos convidados da Coordenação do Ensino de Português do Luxemburgo.

No sábado à noite, o BOM DIA propõe uma mesa redonda, dirigida por Joaquim Pinto da Silva, com os autores portugueses presentes que poderá acompanhar em direto nas nossas redes sociais.

