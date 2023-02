Escritores debateram as suas obras e a literatura na diáspora

Joaquim Pinto da Silva, editor, moderou no Luxemburgo um debate com autores portugueses presentes no Salão do Livro do Festival das Migrações pela mão da Livraria Pessoa.

José Luís Correia, Daniel Bastos, Carla Pais, Vasco Espírito Santo e Miguel d’Alte participaram numa conversa onde cada autor se apresentou, falou da sua obra e de vários temas das suas vidas e da diáspora.

O debate foi encerrado por uma leitura de uma obra de Carla Pais pela atriz e fadista Magali Teixeira.

Veja aqui o debate completo: