Escritora luso-brasileira homenageada em Paris

A empreendedora e escritora luso-brasileira Sónia Crisóstomo é agora Embaixadora Master da Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture, título que lhe foi atribuído, em Paris, durante uma cerimónia que reuniu diversas entidades e personalidades.

Segundo os organizadores da cerimónia, a atribuição da homenagem à Sónia Crisóstomo aconteceu “em virtude do seu trabalho enquanto escritora”.

“Com o coração cheio de alegria, comunico a minha nomeação como Embaixadora Master da Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture. O meu grande agradecimento e comprometimento com a Madame Divani Pavesi e a Mara Catarina pela indicação”, confirmou esta responsável, no final do evento na capital francesa.

Liderada pela jornalista e escritora Divani Pavesi, a Academia, que foi fundada em 25 de outubro de 1995 em Paris, promove “a defesa, encorajamento e promoção das Artes, Ciências, Letras, Cultura, Social e Empresarial, na França, na Europa, no Brasil e no Mundo inteiro”, além de promover trabalhos sociais.

Ainda na capital francesa, no Carroussel du Louvre, Sónia Crisóstomo lançou uma antologia ao lado de outras 21 autoras. Trata-se do livro “Mulheres que cruzaram oceanos”, que conta a “história de superação de mulheres do Brasil, de Portugal, da Colômbia e de Angola, e que atravessaram oceanos metafóricos de dores e conquistas e também daquelas que deixaram o seu país de origem para procurar uma nova terra, uma nova vida em outro país”.

Ígor Lopes