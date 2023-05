Escritora Isabela Figueiredo com os alunos do Luxemburgo e Bruxelas

A escritora Isabela Figueiredo participou num encontro com os alunos dos cursos de língua e cultura portuguesas do Lycée de Garçons, em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, no contexto do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

“Foi a oportunidade ideal para descobrirem ‘Um Cão no Meio do Caminho’, o último romance da autora, mas também para os alunos conhecerem a obra de Isabela Figueiredo na primeira pessoa”, declarou a Coordenação do Ensino Benelux.

A escritora esteve em Bruxelas e no Luxemburgo, tendo no grão-ducado participado num debate organizado pela Coordenação de Ensino em colaboração com o BOM DIA que pode ver aqui: