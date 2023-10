Escritor português na Feira do Livro de Frankfurt

O escritor português Jancinto Lucas Pires vai estar presente, no dia 20 de outubro, às 20h00, na livraria TFM, onde será promovida uma leitura com o mesmo.

O evento está integrado na Feira do Livro de Frankfurt, que se realiza de 18 a 22 de outubro, e que comemora o seu 75º aniversário.

Em comunicado lê-se que “a livraria TFM estará fechada durante a Feira do Livro.” No entanto, na sexta-feira, dia 20 de outubro, às 20h00, “a livraria TFM abrirá, excecionalmente, para uma leitura com o escritor português Jacinto Lucas Pires, que dará a conhecer a sua obra diversificada como autor e dramaturgo, com especial enfoque no seu romance ‘Oração a Que Faltam Joelhos'”.

Sabe-se ainda que moderação do evento vai estar a cargo de Michael Kegler e que conta com o apoio da Embaixada de Portugal/Instituto Camões.