Escolha o seu filme preferido contra a discriminação

“Discriminations off the pocket” é um projecto educativo da Maison des Associations asbl, no Luxemburgo, que visa sensibilizar os jovens e mobilizá-los na luta contra a discriminação.

Jovens, com idades entre os 13 e os 26 anos, foram convidados a fazer uma curta-metragem de até 7 minutos utilizando um smartphone ou um tablet e a participar na primeira edição de um concurso de curtas-metragens.

Os 15 filmes pré-seleccionados estarão online até 29 de Setembro. As distintas obras destacam muitas das questões de discriminação enfrentadas pela geração mais jovem e sensibilizam para a importância de combater a discriminação. A Maison des Associations asbl convida-o a votar no seu filme preferido até 29 de Setembro.

Para mais informações sobre como votar, visite pocketfilms.lu ou siga o projeto no Instagram.

A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar a 30 de setembro no cinema Kinepolis”, na capital luxemburguesa, na presença do júri. O prémio do voto do público será também anunciado na cerimónia.