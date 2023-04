Escolha o nome da nova ponte que ligará o Porto a Gaia

Até ao final de 2025, surgirá uma nova ponte sobre o rio Douro. Mas como se vai chamar a nova estrutura que ligará o Campo Alegre, no Porto, à Arrábida, em Gaia, através da linha Rubi do metro?

O projeto da nova ponte, 500 metros a montante da Ponte da Arrábida, é da autoria do consórcio formado pelas empresas Edgar Cardoso, Arenas e NOARQ.

As obras deverão iniciar-se ainda no primeiro semestre deste ano, ficando a ponte concluída no final de 2025. A construção será faseada para minimizar os impactos na malha urbana à superfície.

As câmaras municipais do Porto e de Gaia e o Ministério do Ambiente, que tutela a Metro do Porto, abrem as portas do processo e convidam-no a participar nesta eleição histórica. Mas escolher um nome de uma obra tão emblemática pode ser ainda mais difícil que escolher um nome de um filho.

Assim, para facilitar o processo, uma comissão de seleção, composta pelos historiadores Amândio Barros e Hélder Pacheco, pelo jornalista e investigador Germano Silva, pelo engenheiro civil Humberto Varum, e pelo cantor Rui Veloso, selecionará os nomes para colocar à votação.

