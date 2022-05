Escolas de gestão portuguesas entre as melhores do mundo

O Financial Times anunciou as 50 melhores escolas de gestão no mundo. Três delas são em Lisboa e uma é no Porto. Paris tem a melhor escola de gestão do mundo.

De acordo a revista britânica, há quatro escolas de gestão portuguesas no top 50. Na área de “executive education”, a Nova School of Business and Economics (Nova SBE), a Católica Lisbon School of Business and Economics, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) | Porto Business School (PBS) e o ISEG – Lisbon School of Economics and Management estão entre as melhores.

A Nova SBE, localizada em Cascais, encontra-se no 22º lugar no ranking, estando na metade superior com a escola da Universidade Católica, no 27º lugar do ranking. A FEP – PBS está apenas um lugar acima do ISEG, que se encontra empatado com uma universidade nigeriana. As faculdades estão no 40º e 41º lugares.

O ranking apresenta escolas dos cinco continentes, em que o destaque máximo vai para uma escola de Paris: a École des hautes études commerciales de Paris (HEC). França tem sete escolas apresentadas no ranking.

O Reino Unido iguala os gauleses em número de escolas no ranking. A London Business School é a melhor na área de gestão na Grã-Bretanha, estando em quinto lugar.

A Alemanha apresenta seis escolas no ranking, estando a melhor no segundo lugar: a Iese Business School, de Munique. Três escolas do ranking estão na Suíça, estando a melhor, a IMD Business School, de Lausanne, no terceiro lugar mundial.

A Bélgica apresenta apenas uma escola no ranking das melhores 50. A Vlerick Business School, com campus em Bruxelas, Ghent e Leuven, aparece um lugar abaixo da Nova SBE.

Importante ressalvar que existem escolas repetidas na contagem, como é o caso da Edhec Business School, que se encontra em quatro cidades europeias: Paris, Londres, Lille e Nice, que ocupa o 10º lugar do ranking. O mesmo se ressalva acerca da ESCP Business School, com campus em seis países diferentes. Para além de Paris, Berlim e Londres, a escola leciona em Madrid, em Turim e em Varsóvia. Aparece no 11º lugar.

Consulte o ranking completo do Financial Times aqui.

